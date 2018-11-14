Виновник смертельного ДТП в Приморье сбежал и попал под машину

ВЛАДИВОСТОК, 14 ноя – РИА Новости. Приморский водитель спровоцировал ДТП, в котором погиб его пассажир, и сбежал, но через несколько сотен метров сам попал под машину, сообщает региональное управление МВД.

Авария произошла на дороге Артем – Находка – порт Восточный. По предварительным данным, 24-летний водитель Toyota Carina выехал на встречную полосу, где столкнулся с Isuzu Elf и двигавшейся за Suzuki Wagon Solio.

"В результате удара произошла серьезная деформация кузова Toyota, спровоцировавшая смерть 28-летнего мужчины, находившегося на пассажирском сидении. Также в результате ДТП пострадал водитель Isuzu Elf – 31-летний мужчина получил травму головы. Водитель автомашины Toyota не пострадал, он самостоятельно выбрался из поврежденного салона автомобиля и скрылся с места происшествия", — говорится в сообщении.

Спустя несколько часов в двух километрах от места аварии он стал участником другого ДТП – его сбила Toyota Ractis. В результате удара мужчина получил черепно-мозговую травму.

Стаж вождения водителя Toyota Carina — шесть лет, к административной ответственности за нарушение ПДД в 2018 году не привлекался. У него взяли кровь для медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

По факту аварии со смертельным исходом в отношении водителя возбуждено уголовное дело.