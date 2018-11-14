Затонувшее у берегов Камчатки судно шло с неучтенными пассажирами

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 ноя — РИА Новости. Затонувший в Охотском море сухогруз "Анатолий Крашенинников" вышел из порта Петропавловска-Камчатского с неполным экипажем и с неучтенными пассажирами на борту, сообщил РИА Новости заместитель камчатского транспортного прокурора Иван Нецвет.

В пятницу в Охотском море недалеко от мыса Лопатка полностью затонул сухогруз "Анатолий Крашенинников" (порт приписки Петропавловск-Камчатский). Десять человек, находившихся на борту, были спасены, еще трое — капитан, старший помощник и вахтенный механик — пропали. Следователи возбудили уголовное дело. Рассматриваются три версии: нарушение правил судовождения и загрузки судна, техническая неисправность судна, неблагоприятные погодные условия.

"В ходе проверки было предварительно установлено, что сухогруз "Анатолий Крашенинников" вышел в рейс с рядом нарушений. В частности, в документах было заявлено, что на борту находятся десять членов экипажа, а фактически их было восемь человек. Кроме того, в судовую роль были вписаны четыре члена экипажа, которые на самом деле на борту отсутствовали, вместо них были другие люди", — сказал Нецвет.

"Также на борту находились пять пассажиров, сведения о которых не были переданы капитану порта при оформлении отхода судна", — добавил он.