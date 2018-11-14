СК назвал три версии крушения сухогруза на Камчатке

ВЛАДИВОСТОК, 14 ноя – РИА Новости. Следователи рассматривают три версии крушения сухогруза "Анатолий Крашенинников" на Камчатке: нарушение правил судовождения и загрузки судна, техническую неисправность судна и плохую погоду, сообщил РИА Новости представитель дальневосточного управления СК на транспорте.

В пятницу в Охотском море недалеко от мыса Лопатка полностью затонул сухогруз "Анатолий Крашенинников" (порт приписки Петропавловск-Камчатский). Десять человек, находившихся на борту, были спасены, еще трое — капитан, старший помощник и вахтенный механик — пропали. Следователи возбудили уголовное дело. Власти региона сообщали, что в качестве основной версии затопления судна рассматривается смещение груза, произошедшее из-за шторма.

"В настоящее время выдвинуты три версии случившегося: нарушение правил судовождения и загрузки судна, техническая неисправность судна, неблагоприятные погодные условия", — сказал собеседник.

По его словам, оперативное сопровождение по делу оказывают сотрудники камчатского отдела МВД России на транспорте и управления ФСБ России по Камчатскому краю. Расследование продолжается.

"Спасенные люди продолжают находиться на борту плавбазы "Дальмос". Следствием установлен судовладелец, которым оказался индивидуальный предприниматель. Допрошено руководство предприятия, проведены выемки, выполнен ряд иных следственных и процессуальных мероприятий по уголовному делу", — сказал собеседник.