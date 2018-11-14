Вдова Талькова ознакомилась с экспертизами по делу об убийстве мужа

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Вдова убитого в 1991 году певца Игоря Талькова Татьяна была во вторник в Следственном комитете и ознакомилась со всеми экспертизами по делу об убийстве мужа, рассказала РИА Новости ее пресс-секретарь Ирина Красильникова.

Петербургский главк СК во вторник сообщил, что возобновил расследование убийства Талькова.

"Сегодня Татьяна была в Следственном комитете, ознакомилась со всеми экспертизами, которые представлены в деле. От имени Татьяны заявлено ходатайство. Раньше это было невозможно, потому что не было закона о том, что человека можно осудить заочно, нужно было его присутствие в стране, а единственный подозреваемый по делу Шляфман скрывается в другой стране. А теперь вышел закон, что суды могут состояться, когда подозреваемый по делу находится за территорией России, и появилась возможность возобновить дело, которое было не закрыто, а приостановлено", — рассказала Красильникова.

Один из самых популярных советских певцов своего времени Игорь Тальков был убит выстрелом из пистолета во время концерта в Петербурге 6 октября 1991 года. Обвинение в убийстве по неосторожности было предъявлено директору артиста Валерию Шляфману, который эмигрировал в Израиль и находится в розыске уже больше 20 лет.

Как сообщали РИА Новости ранее в петербургском главке СК, несмотря на отсутствие правового договора между Россией и Израилем о выдаче преступников, следствие пыталось добиться выдачи Шляфмана, но тщетно.