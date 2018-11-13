В Москве полиция нашла двух детей, которых отец увез на угнанном такси

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Полиция нашла двух детей, которых отец забрал в результате конфликта с бывшей женой и увез на угнанном такси в Москве, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы столичного управления МВД.

"Похищенный автомобиль обнаружен в районе Смоленского бульвара, при отработке прилегающей территории полицейские в подъезде жилого дома обнаружили двух несовершеннолетних и мужчину (их отца), который скрылся на данном автомобиле", — пояснил собеседник агентства. Он добавил, что никаких противоправных действий в отношении детей не совершалось. В настоящее время мужчина задержан, проводится проверка. Как пояснил РИА Новости источник в правоохранительных органах, мужчина не лишен родительских прав, он увез своих детей после конфликта с бывшей женой, которая и сообщила об этом в полицию.

Ранее в пресс-службе ГУ МВД по Москве РИА Новости рассказали, что в полицию обратилась женщина, она сообщила, что бывший муж забрал ее двух несовершеннолетних детей и увез их на угнанном такси. При этом брызнул в лицо таксисту из аэрозольного баллончика.