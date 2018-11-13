Под Волгоградом ученик принес в школу оружие, отравился и попал в больницу

ВОЛГОГРАД, 13 ноя – РИА Новости. Ученик восьмого класса пронес в школу в Волгоградской области горючую жидкость и холодное оружие, опасные предметы были у него изъяты учителем, после чего подросток проглотил неизвестное вещество и с отравлением был госпитализирован; местные власти и следователи проводят проверку.
"Внештатная ситуация в Краснянской основной школе Даниловского района возникла сегодня утром, когда ученик 8 класса попытался пронести в здание холодное оружие и горючую жидкость. Опасные предметы были изъяты учителем. В ответ на эти действия подросток употребил неизвестное вещество, которое находилось при нем. Сейчас несовершеннолетний находится в ГБУЗ "Даниловская ЦРБ", ему оказывается необходимая помощь. При этом стоит подчеркнуть, другие учащиеся в ходе инцидента не пострадали", — сообщили РИА Новости в администрации области.
Как сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона, ученик пришел в класс с канистрой бензина, ножами и топором. "Это сельская школа, где в классе всего несколько учеников. Учительница отобрала топор, тогда школьник выпил неизвестное вещество и получил отравление… Что послужило причиной такого поступка, пока неизвестно", — сказал он.
"Стало известно, что поступил школьник с признаками отравления в Даниловскую ЦРБ. СК организовали проверку. Врачи ставят диагноз "отравление неизвестным веществом". Угрозы жизни и здоровью ребенка нет, ему промыли желудок и отпустят домой", — рассказала Куницкая.