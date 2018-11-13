Под Волгоградом ученик принес в школу оружие, отравился и попал в больницу

ВОЛГОГРАД, 13 ноя – РИА Новости. Ученик восьмого класса пронес в школу в Волгоградской области горючую жидкость и холодное оружие, опасные предметы были у него изъяты учителем, после чего подросток проглотил неизвестное вещество и с отравлением был госпитализирован; местные власти и следователи проводят проверку.

Инцидент произошел во вторник в сельской школе Даниловского района Волгоградской области.

"Внештатная ситуация в Краснянской основной школе Даниловского района возникла сегодня утром, когда ученик 8 класса попытался пронести в здание холодное оружие и горючую жидкость. Опасные предметы были изъяты учителем. В ответ на эти действия подросток употребил неизвестное вещество, которое находилось при нем. Сейчас несовершеннолетний находится в ГБУЗ "Даниловская ЦРБ", ему оказывается необходимая помощь. При этом стоит подчеркнуть, другие учащиеся в ходе инцидента не пострадали", — сообщили РИА Новости в администрации области.

По информации собеседника агентства, в школе после ЧП комитет по образованию, науке и молодежной политике региона организовал комплексную проверку. Кроме того, в администрации Даниловского района прошел большой педсовет, в котором приняли участие директора всех школ муниципалитета и специалисты системы профилактики.

Как сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона, ученик пришел в класс с канистрой бензина, ножами и топором. "Это сельская школа, где в классе всего несколько учеников. Учительница отобрала топор, тогда школьник выпил неизвестное вещество и получил отравление… Что послужило причиной такого поступка, пока неизвестно", — сказал он.

Старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ СУСК России по Волгоградской области Наталия Куницкая сообщила РИА Новости, что сейчас проводится проверка по факту отравления школьника.

"Стало известно, что поступил школьник с признаками отравления в Даниловскую ЦРБ. СК организовали проверку. Врачи ставят диагноз "отравление неизвестным веществом". Угрозы жизни и здоровью ребенка нет, ему промыли желудок и отпустят домой", — рассказала Куницкая.