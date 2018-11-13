Улюкаев рассказал о жизни в колонии

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев рассказал о своей жизни в колонии строгого режима в Тверской области. Письмо экс-чиновника опубликовал портал News.ru.

Улюкаев отметил, что не может встретиться с журналистами лично, так как в колонии ему разрешены только три свидания в год и он хочет потратить их на общение с родственниками.

"Скучаю я только по своим родным и близким", — говорится в письме.

Физическую форму Улюкаев поддерживает при помощи зарядки на свежем воздухе, в которую включает элементы йоги.

Бывший министр также рассказал о работе в библиотеке. По его словам, там представлено более 15 тысяч томов и насчитывается около 300 читателей.

"Есть отличные издания русской классики — Чехов, Пушкин, Толстой, Гончаров — академические издания 30-50-х годов прошлого века. Неплохо представлена и современная литература XX века: Набоков, Платонов, Солженицын, Довлатов, Бродский, Камю, Сартр, Кафка, Оруэлл, Джойс, Эко и другие", — цитирует News.ru экс-министра.

Улюкаев признался, что иногда у него случаются интересные беседы о литературе с другими заключенными. Он отметил, что посетители библиотеки читают не только детективы или фэнтези, но и серьезные книги известных авторов.

Он не стал отвечать на вопрос журналистов о состоянии российской экономики.

"Я не располагаю необходимой для этого информацией", — написал он.

В середине апреля Мосгорсуд приговорил Улюкаева к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 130 миллионов рублей за получение взятки в два миллиона долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина. Предполагалось, что за эту сумму министерство выдало положительное заключение на покупку "Башнефти". Сам экс-министр называл себя жертвой провокации.