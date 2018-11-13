Малобродский попросил перенести заседание суда из-за самочувствия

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Алексей Малобродский пожаловался на плохое самочувствие во время допроса в Мещанском суде Москвы по делу "Седьмой студии", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Я плохо себя чувствую, не могли бы мы перенести заседание", — сказал он. Малобродский дает показания в утра с двумя небольшими перерывами, и по его словам, он очень устал.

Судья разрешила ему давать показания сидя, но, поскольку он не попросил вызвать скорую помощь, продолжила допрос, так как намерена вести заседание до конца рабочего дня. Подсудимый и другие участники процесса также неоднократно жаловались на жару и духоту в зале, но с этим судья не смогла помочь: зал не оборудован кондиционером, окна не открываются.

"Ему уже было плохо в суде, все это закончилось госпитализацией", — сказала судье адвокат Ксения Карпинская, напомнив, что из зала Басманного суда Москвы ее подзащитного увезли на скорой помощи и госпитализировали.

По версии следствия, режиссер Кирилл Серебренников, экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский и продюсер Юрий Итин похитили 133 из 214 миллионов рублей, выделенных в 2011–2014 годах некоммерческой организации "Седьмая студия" на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта "Платформа". Малобродский находится под подпиской о невыезде, остальные подсудимые — под домашним арестом.

Также на скамье подсудимых находится директор РАМТ Софья Апфельбаум, которая ранее занимала должность руководителя департамента господдержки искусства и народного творчества Министерства культуры.

Все фигуранты, кроме бывшего главного бухгалтера Нины Масляевой, вину не признают. Дело в отношении Масляевой выделено в отдельное судебное производство. Она заключила досудебное соглашение со следствием и дала показания против бывших коллег.