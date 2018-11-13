Малобродский попросил перенести заседание суда из-за самочувствия

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Алексей Малобродский пожаловался на плохое самочувствие во время допроса в Мещанском суде Москвы по делу "Седьмой студии", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Судья разрешила ему давать показания сидя, но, поскольку он не попросил вызвать скорую помощь, продолжила допрос, так как намерена вести заседание до конца рабочего дня. Подсудимый и другие участники процесса также неоднократно жаловались на жару и духоту в зале, но с этим судья не смогла помочь: зал не оборудован кондиционером, окна не открываются.
"Ему уже было плохо в суде, все это закончилось госпитализацией", — сказала судье адвокат Ксения Карпинская, напомнив, что из зала Басманного суда Москвы ее подзащитного увезли на скорой помощи и госпитализировали.
Также на скамье подсудимых находится директор РАМТ Софья Апфельбаум, которая ранее занимала должность руководителя департамента господдержки искусства и народного творчества Министерства культуры.
Все фигуранты, кроме бывшего главного бухгалтера Нины Масляевой, вину не признают. Дело в отношении Масляевой выделено в отдельное судебное производство. Она заключила досудебное соглашение со следствием и дала показания против бывших коллег.