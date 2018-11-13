СК возобновил расследование убийства Талькова

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Следственный комитет возобновил расследование убийства певца Игоря Талькова, произошедшего 6 октября 1991 года, сообщается на сайте петербургского главка СК.

Отмечается, что ранее потерпевшей по уголовному делу признали мать Талькова. Сейчас следствие удовлетворило ходатайство Татьяны Тальковой, вдовы Игоря, о признании ее потерпевшей, поскольку мать певца умерла.

После допроса в качестве потерпевшей ей и защитнику представят для ознакомления материалы уголовного дела.

Певца застрелили шестого октября 1991 года во дворце спорта "Юбилейный" во время концерта. Обвинение в убийстве по неосторожности предъявили Валерию Шляфману (концертный директор певца), который находится в розыске уже больше 20 лет.

Как сообщали в петербургском главке СК, несмотря на отсутствие правового договора между Россией и Израилем о выдаче преступников, следствие пыталось добиться выдачи Шляфмана, но тщетно.

В марте 1993 года производство по уголовному делу приостановили из-за того, что обвиняемый "скрылся от следствия или суда, его местопребывание не установлено".