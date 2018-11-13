Число автомобилей, столкнувшихся на трассе М-4 "Дон", выросло до 15

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 ноя – РИА Новости, Юлия Насулина. Пятнадцать автомобилей, по уточненным данным, столкнулись в результате нескольких ДТП на одном участке трассы М-4 "Дон" в Ростовской области, один человек погиб и двое пострадали, сообщил РИА Новости представитель отдела пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции области.

Ранее сообщалось, что на 1070-м километре трассы М-4 "Дон", по предварительным данным, столкнулись 13 автомобилей, один человек погиб, еще один пострадал.

По уточненным данным, на данном участке трассы около 13.20 мск произошло несколько ДТП с участием 15 автомобилей. "В результате аварий погиб один человек и двое пострадали", — сказал собеседник агентства. Обстоятельства уточняются. Из-за ДТП на трассе возникла пробка, на месте работают сотрудники ГИБДД, добавил собеседник агентства.

В понедельник в Ростовской области выпал первый снег, который привел к 10-балльным пробкам в центре Ростова. Кроме того, снегопад вызвал затор на трассе М-4 "Дон" с 1002-го по 1015-й километры.

Во вторник из-за метели Госавтоинспекция закрыла движение для пассажирского транспорта на участке трассы М-4 от 1038-го километра (развязка в районе города Новочеркасска) до 1119-го километра плюс 500 метров (граница Ростовской области и Краснодарского края). Подобные ограничения также введены на автодороге "Ростов-на-Дону (от магистрали "Дон") – Семикаракорск – Волгодонск", автодорогах "Семикаракорск – Мартыновка — Красноармейский" и "Головное – Красноармейский — Большая Мартыновка".