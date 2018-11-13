Жестоко избивший пенсионерку-кошатницу в Москве оказался психбольным

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Житель Москвы, избивший пенсионерку, кормившую кошек во дворе жилого дома в Москве, напал на сотрудников изолятора временного содержания, куда его доставили, ранее он лечился в психбольнице, рассказал РИА Новости ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников.

По данным следствия, в минувшее воскресенье мужчина, подошел к 78-летней пенсионерке в районе дома по 7-й улице Лазенки и беспричинно начал душить ее, бросил на землю и бил ногами по голове. Когда потерпевшая потеряла сознание, он скрылся, оставив жертву с открытой черепно-мозговой травмой, переломом основания черепа, и другими повреждениями.

В тяжелом состоянии она попала в больницу. Следственный комитет предъявил мужчине обвинение в покушении на убийство, и в ближайшее время суд определит ему меру пресечения.

"Он содержится в изоляторе временного содержания по Западному административному округу Москвы, отдельно от остальных заключенных, в связи с тем, что представляет определенную опасность, уже в ИВС он пытался бросаться на сотрудников, в связи с чем ему вызвали скорую психиатрическую помощь. По предварительной информации, подозреваемый ранее проходил принудительное лечение", — рассказал Мельников.

По его словам, если суд отправит обвиняемого в СИЗО, скорее всего, его поместят в психиатрическую больницу в "Бутырке" (СИЗО №2), где ему окажут необходимое лечение.