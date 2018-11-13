Жителя Крыма приговорили к четырем годам колонии за изготовление взрывчатки

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя — РИА Новости. Городской суд Ялты приговорил крымчанина Юнуса Машарипова к четырем годам колонии за изготовление взрывного устройства и планирование поджога леса в горах, сообщила пресс-служба управления ФСБ по республике Крым и городу Севастополь.

По данным ФСБ, Машарипов создал два самодельных взрывных устройства зажигательного действия и перевез их на участок местности недалеко от храма Святого архистратига Михаила, расположенного в поселке Ореанда (Ялта). С их помощью он планировал поджечь лес на территории Ялты, чтобы дестабилизировать социально-политическую обстановку в регионе, сообщили сотрудники спецслужбы.

Крымчанин был задержан, ему было предъявлено обвинение в незаконном изготовлении взрывного устройства, незаконном приобретении, хранении и ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств (ч. 1 ст. 223.1, ч. 1 ст. 222.1 УК РФ).

"Решением суда мужчине назначено наказание — четыре года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 110 тысяч рублей", — сообщили в ведомстве.

Самодельные взрывные устройства и взрывчатое вещество, а также дымный порох были обнаружены и изъяты в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

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