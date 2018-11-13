На трассе М4 "Дон" столкнулись тринадцать машин, погиб один человек

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 ноя — РИА Новости, Юлия Насулина. В Ростовской области столкнулись 13 автомобилей, сообщил РИА Новости представитель областного главка МВД.

По его словам, авария произошла на 1070-м километре трассы М4 "Дон". Один человек погиб, еще один пострадал.

Причины аварии устанавливаются.

Накануне в Ростовской области выпал первый снег, из-за чего в центре Ростова отмечались десятибалльные пробки. Кроме того, по данным полиции, снегопад вызвал затор с 1002-го по 1015-й километр трассы "Дон". К утру ограничения движения сняли на этом участке, но ввели для пассажирского транспорта на двух участках региональных дорог. Cнегопад все еще продолжается.