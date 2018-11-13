ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Происшествия

Суд обязал Шереметьевскую таможню вернуть Apple более 147 миллионов рублей

(обновлено: 14:24 13.11.2018)
184411
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкЛоготип компании Apple. Архивное фотоЛоготип компании Apple. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Арбитражный суд Московской области обязал Шереметьевскую таможню вернуть российскому подразделению корпорации Apple — ООО "Эппл Рус" — чуть более 147 миллионов рублей в деле о ввозе "умных часов" Apple Watch, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Cмартфон iPhone X от компании Apple. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Apple сообщила о дефектах в MacBook Pro 13 и iPhone X
"Возвратить ООО "Эппл Рус" излишне взысканные таможенные платежи в размере 42 миллиона 957 тысяч 187 рублей 84 копейки, уплатить проценты на сумму с лишне взысканных таможенных платежей на сумму 104 миллиона 172 тысячи 117 рублей 52 копейки", — решил судья Андрей Обарчук.

Таможня ранее взыскала за ввоз Аррle Watch пошлину в размере 10% как за наручные часы. Между тем их следует квалифицировать как устройства для передачи данных, которые не облагаются пошлиной. Представители "Эппл Рус" просили взыскать с таможни излишне уплаченные таможенные платежи в размере около 43 миллионов рублей, а также проценты.

Представители таможни согласились вернуть платежи, но из-за сложности с расчетом процентов на день возврата просили суд взыскать только основную сумму, предложив "Эппл", после получения суммы платежей, рассчитать проценты и подать отдельное заявление на их взыскание.

Российская "дочка" Apple уже судилась с таможенными органами РФ по поводу таможенной классификации ввозимых Apple Watch. Так, Верховный суд России в сентябре 2017 года признал незаконными три решения Центрального таможенного управления ФТС России об изменении таможенной классификации "умных часов".

Презентация новых смартфонов Apple iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR. 12 сентября 2018 года. Архивное фото
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
Apple отменила дополнительное производство iPhone XR из-за низкого спроса
Этими решениями ЦТУ от 13 ноября 2015 года устройства были классифицированы как наручные часы, за ввоз которых таможенная ставка доходит до 10%, в то время как ранее "умные часы" классифицировались как устройства для передачи данных, ввоз которых ввозной пошлиной не облагается. Судебная коллегия ВС РФ, рассмотрев кассационную жалобу "Эппл Рус", отменила судебные акты трех нижестоящих инстанций, ранее отказавшихся признать выводы ФТС незаконными.

Американская корпорация Apple была основана в 1976 году Стивом Джобсом, Стивом Возняком и Рональдом Уэйном. Штаб-квартира компании находится в Купертино, штат Калифорния. Apple занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения.

Комментировать
Происшествия
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
asdfg550550
чтооо?! 104 мульона процентов?! не попутало эпл рус?!
14:30
13.11.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена