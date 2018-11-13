Суд обязал Шереметьевскую таможню вернуть Apple более 147 миллионов рублей

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Арбитражный суд Московской области обязал Шереметьевскую таможню вернуть российскому подразделению корпорации Apple — ООО "Эппл Рус" — чуть более 147 миллионов рублей в деле о ввозе "умных часов" Apple Watch, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Таможня ранее взыскала за ввоз Аррle Watch пошлину в размере 10% как за наручные часы. Между тем их следует квалифицировать как устройства для передачи данных, которые не облагаются пошлиной. Представители "Эппл Рус" просили взыскать с таможни излишне уплаченные таможенные платежи в размере около 43 миллионов рублей, а также проценты.
Представители таможни согласились вернуть платежи, но из-за сложности с расчетом процентов на день возврата просили суд взыскать только основную сумму, предложив "Эппл", после получения суммы платежей, рассчитать проценты и подать отдельное заявление на их взыскание.
Российская "дочка" Apple уже судилась с таможенными органами РФ по поводу таможенной классификации ввозимых Apple Watch. Так, Верховный суд России в сентябре 2017 года признал незаконными три решения Центрального таможенного управления ФТС России об изменении таможенной классификации "умных часов".
Американская корпорация Apple была основана в 1976 году Стивом Джобсом, Стивом Возняком и Рональдом Уэйном. Штаб-квартира компании находится в Купертино, штат Калифорния. Apple занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения.