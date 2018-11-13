В Уфе завели дело после данных о выдаче просроченного инсулина детям

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Следователи завели дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после сообщений о том, что врачи клинической больницы используют просроченный инсулин для инъекций больным диабетом детям, сообщается на сайте СК РФ.

Ранее министерство здравоохранения региона начало ведомственную проверку по факту возможного предоставления больным просроченного инсулина. По информации башкирского издания Proufu.ru , инсулин с истекшим сроком годности выдавали детям, больным диабетом, в республиканской детской клинической больнице в Уфе. Издание цитирует слова родителей маленьких пациентов о том, что срок годности на некоторые препараты истек еще в марте 2018 года.

По данному факту заведено дело об "оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".

"Уголовное дело возбуждено с целью расширения процессуальных полномочий при проведении следственных действий, а также в связи с необходимостью проведения длительных экспертных исследований, направленных на установление истины", — пояснили в следственном комитете.

Отмечается, что в ходе расследования уголовного дела будет дана юридическая оценка действиям работников больницы. Следователи изучают поставки лекарственных препаратов и проводят проверку их соответствия установленным нормам качества и безопасности, продолжаются допросы медработников и лиц, получавших лечение в указанном медицинском учреждении.