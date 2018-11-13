МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Следователи завели дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после сообщений о том, что врачи клинической больницы используют просроченный инсулин для инъекций больным диабетом детям, сообщается на сайте СК РФ.Proufu.ru, инсулин с истекшим сроком годности выдавали детям, больным диабетом, в республиканской детской клинической больнице в Уфе. Издание цитирует слова родителей маленьких пациентов о том, что срок годности на некоторые препараты истек еще в марте 2018 года.
По данному факту заведено дело об "оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".
"Уголовное дело возбуждено с целью расширения процессуальных полномочий при проведении следственных действий, а также в связи с необходимостью проведения длительных экспертных исследований, направленных на установление истины", — пояснили в следственном комитете.
Отмечается, что в ходе расследования уголовного дела будет дана юридическая оценка действиям работников больницы. Следователи изучают поставки лекарственных препаратов и проводят проверку их соответствия установленным нормам качества и безопасности, продолжаются допросы медработников и лиц, получавших лечение в указанном медицинском учреждении.