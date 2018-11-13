В Екатеринбурге детский сад затопило кипятком из-за аварии

Сотрудники МЧС на месте повреждения трубопровода горячего водоснабжения по улице Мельникова в городе Екатеринбурге. 13 ноября 2018

Сотрудники МЧС на месте повреждения трубопровода горячего водоснабжения по улице Мельникова в городе Екатеринбурге. 13 ноября 2018

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 ноя — РИА Новости. Первый этаж детского сада в Екатеринбурге затопило горячей водой из-за коммунальной аварии, кроме того, рядом с дошкольным учреждением провалился грунт на площади около 50 квадратных метров, и несколько автомобилей оказались в горячей воде, сообщило ГУМЧС РФ по Свердловской области.

"Тринадцатого ноября в 12.50 местного времени (10.50 мск) поступило сообщение о повреждении трубопровода горячего водоснабжения диаметром 500 миллиметров по улице Мельникова в Екатеринбурге. В результате образовался провал грунта площадью около 50 квадратных метров, несколько автомобилей оказались в горячей воде", — говорится в сообщении.

Пожарно-спасательные подразделения обеспечивают безопасность на месте происшествия. Сотрудниками МЧС из легкового автомобиля на руках были эвакуированы два человека. Кроме того, пожарные помогали людям безопасно переходить залитые водой участки дороги.

"В результате аварии горячей водой подтоплен подвал и первый этаж расположенного рядом, по улице Крылова, 56, детского сада. Пожарные с помощью гидроэлеватора откачивают из помещений горячую воду. В ближайшее время дети будут отправлены с родителями домой", — отмечает ГУМЧС.

Ремонтные работы ведутся без отключения потребителей. На период ремонтных работ отопление и горячее водоснабжение обеспечивается со сниженными параметрами. Для замены трубопровода задействованы 15 специалистов ЕТК и пять единиц специализированной техники. В откачке воды из детского зада также задействованы техника и специалисты Екатеринбургской теплосетевой компании.

В зоне сниженных параметров находятся около 200 домов, 19 детских садов, 12 школ. Социально значимые объекты, попавшие в зону коммунальной аварии, работают в штатном режиме. Управляющие компании организовали оповещение населения.

Ход ремонтных работ находится под контролем специалистов Центра управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по Свердловской области, добавили в ГУМЧС.