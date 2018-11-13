В Чувашии будут судить наемника "Генриха", воевавшего в Донбассе

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Уроженец Чувашии, воевавший в Донбассе за украинских националистов под позывным "Генрих" и впоследствии задержанный на родине с наркотиками, предстанет перед судом, сообщает СК РФ.

"В Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего Сергея Ильина о наёмничестве, реабилитации нацизма и экстремизме. В 2014 году в качестве стрелка с позывным "Генрих" он за 4 тысячи гривен в составе украинского националистического батальона принимал участие в вооруженном конфликте с силами народного ополчения ДНР", — говорится в сообщении.

Как в апреле сообщал СК РФ, с 21 ноября по 21 декабря 2014 года Ильин участвовал в боевых действиях в качестве стрелка (позывной "Генрих"), в том числе в селе Пески Ясиноватского района, "против населения самопровозглашенной Донецкой народной республики". В СК РФ отмечали, что "Генрих" "вел прицельную стрельбу как по ополченцам, так и по мирным жителям".

За месяц службы он получил порядка четырех тысяч гривен (около 9 тысяч рублей – это, по данным СК РФ, подтверждает факт наемничества), после чего покинул Украину.

В феврале 2018 года Ильина арестовали в России с крупным грузом синтетических наркотиков. По мнению следствия, в январе текущего года он приехал в родные Чебоксары для сбыта "синтетики" через "закладки". При задержании у Ильина нашли 11,5 грамма наркотиков. Уже впоследствии выяснилось, что он 3,5 года назад воевал в Донбассе.