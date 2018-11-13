МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Фигуранты дела о хищениях на проекте современного искусства "Платформа" заявили о поддельных подписях на некоторых документах, передает корреспондент РИА Новости из зала Мещанского суда Москвы.
Ранее режиссер Кирилл Серебренников также заявлял, что на его зарплатной ведомости стоит не его подпись. Он отметил, что получал на проекте "Платформа" 100 тысяч рублей в месяц, а в ведомости указана значительно меньшая сумма.
Малобродский добавил, что заметил поддельную подпись еще на стадии следствия, но руководитель следственной группы отказался назначать почерковедческую экспертизу. "Он сказал, что этот договор не так важен. Но сейчас мы видим его аккуратно прошитым в томе дела", — отметил подсудимый.
Также на скамье подсудимых находится директор РАМТ Софья Апфельбаум, которая ранее занимала должность руководителя департамента господдержки искусства и народного творчества министерства культуры.
Все фигуранты, кроме бывшего главного бухгалтера Нины Масляевой, вину не признают. Дело в отношении Масляевой выделено в отдельное судебное производство. Она заключила досудебное соглашение со следствием и дала показания против бывших коллег.