МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Фигуранты дела о хищениях на проекте современного искусства "Платформа" заявили о поддельных подписях на некоторых документах, передает корреспондент РИА Новости из зала Мещанского суда Москвы.

"Я этот договор никогда не заключал, это поддельная подпись. Подпись однозначно не моя, она даже не имитирует мою подпись", — заявил на допросе экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, комментируя один из договоров, заключенных "Седьмой студией".

Ранее режиссер Кирилл Серебренников также заявлял, что на его зарплатной ведомости стоит не его подпись. Он отметил, что получал на проекте "Платформа" 100 тысяч рублей в месяц, а в ведомости указана значительно меньшая сумма.

Малобродский добавил, что заметил поддельную подпись еще на стадии следствия, но руководитель следственной группы отказался назначать почерковедческую экспертизу. "Он сказал, что этот договор не так важен. Но сейчас мы видим его аккуратно прошитым в томе дела", — отметил подсудимый.

По версии следствия, Серебренников, Малобродский и продюсер Юрий Итин похитили 133 из 214 миллионов рублей, выделенных в 2011–2014 годах некоммерческой организации "Седьмая студия" на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта "Платформа". Малобродский находится под подпиской о невыезде, остальные подсудимые — под домашним арестом.

Также на скамье подсудимых находится директор РАМТ Софья Апфельбаум, которая ранее занимала должность руководителя департамента господдержки искусства и народного творчества министерства культуры.

Все фигуранты, кроме бывшего главного бухгалтера Нины Масляевой, вину не признают. Дело в отношении Масляевой выделено в отдельное судебное производство. Она заключила досудебное соглашение со следствием и дала показания против бывших коллег.