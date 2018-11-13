Суд продлил срок ареста экс-министра здравоохранения Дагестана

МАХАЧКАЛА, 13 ноя — РИА Новости. Кировский районный суд Махачкалы продлил срок ареста экс-министру здравоохранения Дагестана Танке Ибрагимову, которого подозревают в хищении денежных средств и создании организованной преступной группы, до 7 февраля, сообщил РИА Новости представитель суда.

Экс-министр Ибрагимов, его бывший заместитель, а также специалисты отдела госзакупок регионального минздрава подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере при проведении электронных аукционов для закупки медицинских препаратов и создании организованной преступной группы. По данным МВД региона, они подозреваются в хищении 44 миллионов рублей путем завышения стоимости медицинского оборудования, а также хищении 71 миллиона при исполнении обязательств по поставке медикаментов для нужд медицинских учреждений республики Дагестан.

"Постановлением от 2 ноября Кировский районный суд продлил меру пресечения в отношении Ибрагимова Танки и еще четырем задержанным в рамках уголовного дела до 7 февраля включительно", — рассказал собеседник агентства.