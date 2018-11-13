Под Саратовом три человека скончались от отравления суррогатным алкоголем

САРАТОВ, 13 ноя — РИА Новости. Трое жителей города Энгельс Саратовской области скончались, предположительно, от отравления суррогатным алкоголем, сообщили РИА Новости в областном минздраве.

"Врачи скорой помощи выезжали на место, однако все три человека скончались до их прибытия. По предварительным данным, они отравились фальсифицированным алкоголем", — сказала собеседница агентства.

В региональном СУСК отметили, что тела 63-летнего хозяина квартиры, его 42-летней дочери и их 44-летнего гостя обнаружили в понедельник вечером, когда домой вернулась 17-летняя внучка хозяина жилья, но не смогла попасть в запертую изнутри квартиру и вызвала спасателей.

"В настоящее время следователем СК завершен осмотр места происшествия. В ходе осмотра видимых телесных повреждений на телах погибших не обнаружено… Назначен ряд судебных экспертиз, в том числе химическая и судебно-медицинские экспертизы для установления причины смерти погибших. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение", — говорится в сообщении.