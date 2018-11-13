САРАТОВ, 13 ноя — РИА Новости. Суд в городе Энгельс Саратовской области приговорил к девяти годам лишения свободы местную жительницу по обвинению в убийстве подруги из-за того, что та отказалась покормить голодного котенка, сообщила во вторник прокуратура области.

Суд установил, что 25 июля 27-летняя подсудимая в гостях у 47-летней знакомой в Энгельсе во время застолья сделала замечание хозяйке из-за того, что та мучает голодом своих домашних животных, и предложила покормить котенка, но в ответ потерпевшая грубо ответила отказом. Тогда пьяная гостья схватилась за нож и нанесла им не менее 49 ранений хозяйке квартиры, которая от полученных ран скончалась на месте.

"Суд, согласившись с мнением гособвинителя, назначил жительнице Энгельса наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", — говорится в сообщении.

Суд признал женщину виновной по статье УК РФ "Убийство".