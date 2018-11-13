Суд отказал в УДО осужденному за подготовку покушения на Путина

САМАРА, 13 ноя — РИА Новости. Волжский районный суд Самарской области отказал в условно-досрочном освобождении Илье Пьянзину, осужденному за подготовку покушения на Владимира Путина, сообщил РИА Новости прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях региона Сергей Маркелов.

"Решение суда пока в законную силу не вступило, Пьянзин имеет право обжаловать его в десятидневный срок", — добавил прокурор.

Маркелов отметил, что осужденный неоднократно нарушал режим, суд учел эти факты.

Подготовка покушения

В 2012 году в Одессе обезвредили группу, в которую входили трое молодых людей — выходцы из Чечни Адам Осмаев и Руслан Мадаев, а также уроженец Казахстана Илья Пьянзин. В их жилище случайно сработала самодельная бомба. Тогда Мадаев погиб, а Пьянзин рассказал сотрудникам Службы безопасности Украины, что он и его подельники готовились к покушениям на Владимира Путина и Рамзана Кадырова.

В сентябре 2013 года Пьянзина осудили за бандитизм, подготовку покушения на государственного деятеля и незаконный оборот оружия и боеприпасов.

В 2017 году он подавал прошение о помиловании, но ему отказали. Пьянзин — гражданин Казахстана, женат, у него двое детей.