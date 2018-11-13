Суд оставил в силе приговор по ДТП режиссеру Коляде

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 ноя — РИА Новости. Свердловский областной суд оставил в силе приговор Кировского районного суда Екатеринбурга, который приговорил известного театрального режиссера Николая Коляду к 1,5 годам ограничения свободы за нарушение правил дорожного движения, сообщает пресс-служба облсуда.

"Свою вину Николай Коляда не оспаривал, но не согласился с назначенным наказанием и обжаловал приговор в вышестоящей инстанции. В апелляции осужденный просил о замене наказания на судебный штраф и прекращении уголовного преследования. По итогам апелляционного рассмотрения Свердловский областной суд отказал в удовлетворении жалобы осужденного. Приговор вступил в законную силу", — говорится в сообщении.

ДТП с участием Коляды произошло 10 июля 2017 года на дублере Сибирского тракта в Екатеринбурге. Как сообщал сам режиссер в Facebook, у пассажира автомобиля, в который он врезался, было диагностировано смещение двух позвонков. Коляда заявил, что выплатил пострадавшему 200 тысяч рублей, но тот требует с него в пять раз больше.

Суд 19 сентября признал Коляду виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и назначил ему наказание в виде ограничения свободы на полтора года. Также режиссер должен будет выплатить пострадавшему 200 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда.