МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Режиссер Кирилл Серебренников пришел в Мещанский суд Москвы в футболке с надписью "Русь, чего ты хочешь от меня?" из произведения "Мертвые души" Николая Гоголя, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Ранее он приходил в суд в футболках с надписями "Жги", "Всё утопить" и латинским девизом "Deus conservat omnia" (Бог хранит все).
Надписи расположены на спине и не видны судье и другим участникам процесса, только зрителям в зале.
Суд во вторник продолжает допрос Серебренникова, ранее он ответил на вопросы своего адвоката, теперь отвечает на вопросы стороны обвинения и судьи.
В своих показаниях режиссер подробно рассказал про творческие мероприятия, спектакли и лекции, про российских и зарубежных деятелей искусств, которые сотрудничали с проектом "Платформа". Однако на все вопросы о финансовой, бухгалтерской и организационной сторонах он отвечал, что не занимался этими темами.
Также на скамье подсудимых находится директор РАМТ Софья Апфельбаум, которая ранее занимала должность руководителя департамента господдержки искусства и народного творчества Министерства культуры.
Все фигуранты, кроме бывшего главного бухгалтера Нины Масляевой, вину не признают. Дело в отношении Масляевой выделено в отдельное судебное производство. Она заключила досудебное соглашение со следствием и дала показания против бывших коллег.