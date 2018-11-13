Серебренников пришел в суд в футболке с надписью из произведения Гоголя

Художественный руководитель театра Гоголь-центр Кирилл Серебренников перед слушанием по уголовному делу Седьмой студии у Мещанского суда Москвы. 13 ноября 2018

Художественный руководитель театра Гоголь-центр Кирилл Серебренников перед слушанием по уголовному делу Седьмой студии у Мещанского суда Москвы. 13 ноября 2018

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Режиссер Кирилл Серебренников пришел в Мещанский суд Москвы в футболке с надписью "Русь, чего ты хочешь от меня?" из произведения "Мертвые души" Николая Гоголя, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Ранее он приходил в суд в футболках с надписями "Жги", "Всё утопить" и латинским девизом "Deus conservat omnia" (Бог хранит все).

Надписи расположены на спине и не видны судье и другим участникам процесса, только зрителям в зале.

Суд во вторник продолжает допрос Серебренникова, ранее он ответил на вопросы своего адвоката, теперь отвечает на вопросы стороны обвинения и судьи.

В своих показаниях режиссер подробно рассказал про творческие мероприятия, спектакли и лекции, про российских и зарубежных деятелей искусств, которые сотрудничали с проектом "Платформа". Однако на все вопросы о финансовой, бухгалтерской и организационной сторонах он отвечал, что не занимался этими темами.

По версии следствия, Серебренников, экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский и продюсер Юрий Итин похитили 133 из 214 миллионов рублей, выделенных в 2011–2014 годах некоммерческой организации "Седьмая студия" на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта "Платформа". Малобродский находится под подпиской о невыезде, остальные подсудимые — под домашним арестом.

Также на скамье подсудимых находится директор РАМТ Софья Апфельбаум, которая ранее занимала должность руководителя департамента господдержки искусства и народного творчества Министерства культуры.

Все фигуранты, кроме бывшего главного бухгалтера Нины Масляевой, вину не признают. Дело в отношении Масляевой выделено в отдельное судебное производство. Она заключила досудебное соглашение со следствием и дала показания против бывших коллег.