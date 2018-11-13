В Москве при замене труб нашли скелеты четырех человек

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Скелеты четырех людей, пролежавшие не менее семи лет, нашли при замене труб в районе Можайского переулка в Москве, идет доследственная проверка, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Москве Юлия Иванова.

Она уточнила, что днем 12 ноября рядом с Можайским переулком при замене труб обнаружены скелеты предположительно четырех человек. По предварительным данным, смерть наступила более семи лет назад.

"В настоящее время выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и личностей потерпевших. Назначены судебно-медицинские экспертизы", — добавила она.