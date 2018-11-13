В Москве после выставки украли антикварные японские вазы

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Антикварные японские вазы общей стоимостью шесть миллионов рублей украли у владельца после 44-го Российского антикварного салона, приуроченного к году Японии в России, подозреваемые задержаны, сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, после закрытия салона владелец части экспонатов, 44-летний житель столицы, занимался их погрузкой в собственный автомобиль на парковке музея на Крымском валу. Когда он ненадолго отошел, злоумышленники отключили сигнализацию и похитили 12 японских ваз, тарелку из перегородчатой эмали и три серебряных портсигара.

"По предварительной оценке, материальный ущерб составил около шести миллионов рублей", — приводит сайт МВД РФ слова Волк.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража" (пункт "б" части 4 статьи 158 УК РФ).

"Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из Москвы задержаны двое подозреваемых в краже предметов антиквариата", — сказала Волк.

Она добавила, что похищенные ценности найдены и после проведения искусствоведческой экспертизы будут возвращены законному владельцу. Также у следствия есть подозрения, что фигуранты причастны к серии аналогичных преступлений.