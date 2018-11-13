В Хакасии экс-депутата обвинили в мошенничестве с жильем для сирот

КРАСНОЯРСК, 13 ноя — РИА Новости. Бывшего депутата Верховного совета Хакасии обвиняют в крупном мошенничестве и незаконном хранении боеприпасов, сообщает пресс-служба регионального главка СК РФ.

"Бывший депутат Верховного совета Республики Хакасия предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве и незаконном хранении боеприпасов", — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что 65-летний экс-депутат обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение боеприпасов).

По данным следователей, с 2015 по 2016 годы обвиняемый вместе с группой по предварительному сговору с должностным лицом управления имущественных отношений администрации Усть-Абаканского района похитил 9 миллионов рублей из республиканского и федерального бюджетов, выделенных на обеспечение жильем детей-сирот. Обвиняемые по завышенной стоимости продали заказчику 23 квартиры, фактически принадлежащие одному из них. Деньги они потратили по собственному усмотрению.

Также следователи установили, что обвиняемый дома и в офисе хранил 63 патрона от нарезного огнестрельного оружия, которые были изъяты. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.