В Хакасии экс-депутата обвинили в мошенничестве с жильем для сирот

КРАСНОЯРСК, 13 ноя — РИА Новости. Бывшего депутата Верховного совета Хакасии обвиняют в крупном мошенничестве и незаконном хранении боеприпасов, сообщает пресс-служба регионального главка СК РФ.
"Бывший депутат Верховного совета Республики Хакасия предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве и незаконном хранении боеприпасов", — говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что 65-летний экс-депутат обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение боеприпасов).
Также следователи установили, что обвиняемый дома и в офисе хранил 63 патрона от нарезного огнестрельного оружия, которые были изъяты. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.