Членов ИГ*, планировавших теракты в Душанбе, завербовали через интернет

ДУШАНБЕ, 13 ноя – РИА Новости, Лидия Исамова. Члены преступной группировки из 12 человек, которые хотели совершить теракты в Душанбе, были завербованы в члены "Исламского государства"* через интернет, заявил РИА Новости первый зампредседателя Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Мансурджон Умаров.

Ранее источник в ГКНБ Таджикистана сообщил РИА Новости, что спецслужбы задержали 12 человек по подозрению в подготовке терактов.

"Члены преступной группировки были завербованы в члены "Исламского государства"* через интернет и дали онлайн-клятву верности ИГ*", — сказал Умаров.

По его словам, за ними вели наблюдение и арестовали с поличным на квартире одного из членов группы неделю назад.

"На квартире были обнаружены взрывные устройства, начинка с ним в виде подшипников, разрезанных гвоздей и пульты для приведения взрывных устройств в действие", — сказал он.

Умаров отметил, что следствие почти закончено и в скором времени дело будет передано в суд.

* Террористическая организация, запрещена в России