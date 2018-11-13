Аварийно севший в Красноярске Boeing-738 вылетел в Москву

АБАКАН, 13 ноя — РИА Новости. Специалисты признали исправным Boeing-738, у которого после вылета из аэропорта Красноярска сработал датчик неисправности и он вернулся обратно; после осмотра борт вылетел в Москву, сообщила РИА Новости официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.

Ранее пресс-служба аэропорта сообщила, что утром на рейсе SU-1485 у Boeing-738 авиакомпании "Аэрофлот", следовавшем по маршруту Красноярск-Москва (Шереметьево), сразу после взлета сработал датчик открытия грузовой двери. Командир воздушного судна принял решение вернуться в пункт вылета. Посадка прошла в штатном режиме.

"Специалисты обследовали борт, он признан исправным. В 11.15 (07.15 мск) судно вылетело в пункт назначения", — сказала Горбунова.