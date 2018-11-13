СК опроверг данные о задержаниях по делу об убийстве девочки на Сахалине

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 ноя — РИА Новости. Фигурантом дела об убийстве годовалой девочки в сахалинском селе Шебунино по-прежнему остается ее мать, соседей никто не задерживал, сообщила во вторник РИА Новости старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ регионального следственного управления СК РФ Ольга Чебыкина.

Telegram-канал Mash сообщал, что региональный СК якобы задержал по резонансному делу двоих жителей Шебунино, подозреваемых в причастности к убийству.

"В настоящее время следком расследует дело об убийстве девочки. Ее мать уже под стражей, ей выдвинуто обвинение. Соседей никто не задерживал. Остальные вопросы мы оставляем без комментариев. Кроме того, существует тайна следствия, — рассказала собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что в мусорном контейнере в Шебунино было обнаружено тело девочки с признаками насильственной смерти. СК возбудил дело об убийстве малолетнего. По подозрению в совершении данного преступления задержана 37-летняя мать девочки. Следователи также возбудили уголовное дело о халатности против полицейских и органов опеки и попечительства.