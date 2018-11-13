Приморца подозревают в организации деятельности "Свидетелей Иеговых"*

ВЛАДИВОСТОК, 13 ноя – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Приморья, который подозревается в организации деятельности экстремистской организации, сообщает региональное СУСК РФ.

Отмечается, что преступление выявило пограничное управление ФСБ России по Приморскому краю.

"В период с 16 апреля 2018 года по настоящее время подозреваемый в нарушение решения Верховного суда Российской Федерации организовал на территории города Спасска-Дальнего продолжение деятельности местной запрещенной религиозной организации, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации в связи с осуществлением экстремистской деятельности", — говорится в сообщении.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "организация деятельности экстремистской организации". В рамках расследования правоохранители провели обыски, изъяли экстремистскую литературу. Назначены судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона, речь идет об организации "Свидетели Иеговы"*.

*Запрещенная в России религиозная организация