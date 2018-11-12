Послушник Валаамского монастыря утонул, пытаясь спасти человека

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Послушник Валаамского мужского монастыря погиб, пытаясь спасти выпавшего из перевернувшейся недалеко от берега лодки рабочего, в результате оба утонули в Ладожском озере, сообщает в понедельник официальный сайт обители.

Как уточнили в монастыре, инцидент произошел вечером 10 ноября, погибший послушник — Андрей Строкин.

"На Валааме случилась беда. Перевернулась лодка с двумя людьми. Один из них, послушник, выплыл, это было недалеко от берега. Но, наверное, услышал крики товарища, рабочего, который не умел плавать и держался за перевернутую лодку. Сбросил с себя на камни куртку и бросился на помощь. Их тела сегодня нашли. Обоих звали Андреями. Да упокоит Господь души их в селениях праведных", — написал в фейсбуке игумен Валаамского монастыря епископ Панкратий.

В поисковой операции участвовали представители Валаамского монастыря, поиски осложнялись сильным ветром и большими волнами на Ладожском озере, добавили в монастыре.