Челябинский ГУФСИН опроверг слова экс-сотрудницы об избиении начальником

ЧЕЛЯБИНСК, 12 ноя – РИА Новости. Челябинский главк ФСИН назвал не соответствующим действительности заявление бывшей сотрудницы охраны одной из местных колоний Екатерины Шакуровой о том, что ее избил коллега. Такой комментарий дали РИА Новости в понедельник в пресс-службе регионального управления.
"Жалобы Шакуровой на то, что она была якобы избита своим коллегой, не соответствуют действительности, уголовное дело было закрыто в связи с отсутствием состава преступлений", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, Шакурова посчитала увольнение незаконным и обратилась в суд — Центральный районный суд Челябинска не нашел оснований для признания увольнения незаконным. Шакурова подала апелляционную жалобу в Челябинский областной суд. В сентябре 2015 года ее восстановили на службе, а в августе 2016 года вновь уволили в связи с окончанием контракта. Женщина обратилась в суд с иском о повторном восстановлении, в ноябре 2016 года Центральный районный суд отказал в удовлетворении ее требований, областной суд оставил это решение без изменения.