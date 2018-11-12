Челябинский ГУФСИН опроверг слова экс-сотрудницы об избиении начальником

ЧЕЛЯБИНСК, 12 ноя – РИА Новости. Челябинский главк ФСИН назвал не соответствующим действительности заявление бывшей сотрудницы охраны одной из местных колоний Екатерины Шакуровой о том, что ее избил коллега. Такой комментарий дали РИА Новости в понедельник в пресс-службе регионального управления.

В понедельник на Youtube появилось видеообращение Шакуровой к главам Следственного комитета Александру Бастрыкину и ФСИН Геннадию Корниенко. По словам экс-сотрудницы, ее незаконно уволили и избили ее начальники, при этом фамилий Шакурова не называет. Экс-сотрудница добавила, что обратилась в правоохранительные органы, в отношении подозреваемых было возбуждено уголовное дело по статье "побои", но дело прекратили в связи с отсутствием состава преступления.

"Жалобы Шакуровой на то, что она была якобы избита своим коллегой, не соответствуют действительности, уголовное дело было закрыто в связи с отсутствием состава преступлений", — говорится в сообщении.

В пресс-службе также сообщили, что Шакурова проходила службу в отделе охраны 5-й исправительной колонии с ноября 2006 по август 2016 года, а в мае 2015 года была инициирована служебная проверка по факту неисполнения ей должностных обязанностей по занимаемой должности начальника караула — по итогам этой проверки женщина была уволена.

По данным пресс-службы, Шакурова посчитала увольнение незаконным и обратилась в суд — Центральный районный суд Челябинска не нашел оснований для признания увольнения незаконным. Шакурова подала апелляционную жалобу в Челябинский областной суд. В сентябре 2015 года ее восстановили на службе, а в августе 2016 года вновь уволили в связи с окончанием контракта. Женщина обратилась в суд с иском о повторном восстановлении, в ноябре 2016 года Центральный районный суд отказал в удовлетворении ее требований, областной суд оставил это решение без изменения.