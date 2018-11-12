Адвокат назвал историю с заявлением в полицию на Бузову пиар-ходом

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Адвокат Ольги Бузовой уверен, что заявление в полицию против его доверительницы — пиар-ход, и эта история не получит продолжения. Об этом адвокат Сергей Жорин сказал РИА Новости.

По данным СМИ, несколько блогеров перечислили Бузовой деньги для организации розыгрыша, в обмен они должны были получить подписчиков, но остались без денег и подписчиков — и обратились с заявлением в полицию. "Это уже не первое заявление. Некоторые еще до окончания сроков проведения розыгрыша заявляли, что их обманули", — сказал Жорин. По его словам, тогда состава преступления обнаружено не было.

"Я уверен, что и на этот раз это просто громкое заявление, пиар из рубрики "забытых имен". Уверен, что последствий у истории не будет", — заявил адвокат. По его словам, Бузову не вызывали в полицию для дачи показаний.