Суд 20 ноября проведет прения сторон по делу экс-жены Армена Джигарханяна

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Мировой суд Москвы отложил на 20 ноября прения сторон по делу экс-жены народного артиста СССР Армена Джигарханяна Виталины Цымбалюк-Романовской, сообщила РИА Новости ее адвокат Лариса Широкова.

Такое решение суд принял из-за болезни подсудимой. "На улице такой мороз — простыла", — сказала адвокат.

В ходе прений сторон прокурор запросит наказание для обвиняемой. Дело слушается в закрытом режиме.

Цымбалюк-Романовской инкриминируют часть 1 статьи 137 УК РФ "Нарушение неприкосновенности частной жизни", максимальная санкция которой составляет два года лишения свободы. Она не считает себя виновной.

По версии следствия, Цымбалюк-Романовская установила скрытую камеру в рабочем кабинете супруга, а затем передала видеозапись одному из популярных ток-шоу. По словам свидетеля обвинения Эвелины Мазур, камера работала полгода. Обвиняемая якобы объяснила ей установку камеры необходимостью следить за делами мужа.

Публичный скандал вокруг отношений 82-летнего Джигарханяна и его 39-летней жены начался после того, как 10 октября 2017 года актер попал в больницу и вскоре заявил, что не готов простить свою супругу, которая, по его словам, "причинила ему много боли". После этого Цымбалюк-Романовская уволилась с поста директора театра под руководством Джигарханяна. Позже пара расторгла брак.