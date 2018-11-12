Врачебной ошибки в деле об ампутации ноги в Воронеже не было, считают в НМП

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Врачи в деле о пациентке, которой якобы ампутировали здоровую ногу, невиновны, а сын ввел общественность в заблуждение в меркантильных целях, считают в Союзе "Национальной медицинской палаты".

По данным СК, в правоохранительные органы обратился житель Воронежа, заявивший, что его 89-летней матери вместо больной правой ноги ампутировали здоровую левую, показаний к ампутации которой, по его словам, не было.

По информации регионального департамента здравоохранения, пациентка была госпитализирована с "поражениями обеих нижних конечностей", а состояние левой ноги из-за острого нарушения кровообращения представляло наибольшую угрозу для жизни.

Полиция завела уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей", на волне резонанса оно было передано в СК.

"Национальная медицинская палата считает, что врачи невиновны, а сын ввел в заблуждение общественность, преследуя меркантильные интересы", — сообщила пресс-служба организации.

Национальная медицинская палата после появления первой же публикации в СМИ провела собственный разбор ситуации вокруг широко освещаемого в прессе случая ампутации якобы "здоровый левой ноги". Для этого была собрана информация от всех участников лечебного процесса, уточнили в пресс-службе.

"Здоровых ног у больной не было. Кроме гангрены в области правой стопы, у больной было поражение левой голени, угрожаемое жизни пациентки. Ей уже до этого была произведена операция на левой голени. При поступлении она жаловалась на боли в левой голени, и было получено согласие на операцию слева, что и было сделано врачами", — сказал президент "Национальной медицинской палаты" Леонид Рошаль, слова которого приводятся в сообщении.