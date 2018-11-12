Пожар на заводе в Рязани локализовали на 1,6 тысячи "квадратов"

Сотрудники МЧС во время тушения пожара. Архивное фото

Сотрудники МЧС во время тушения пожара. Архивное фото

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Крупный пожар на заводе "Центролит" в Рязани удалось локализовать на площади 1,6 тысячи квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.

Ранее сообщалось о возгорании на площади 2 тысячи квадратных метров в двухэтажном здании на территории завода "Центролит" на улице Южный промузел. В результате пожара обрушилась кровля здания на площади 300 квадратных метров.

"В 14.42 пожар локализован на площади 1600 квадратных метров", — сказал собеседник агентства.