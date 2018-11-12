При пожаре на рязанском заводе "Центролит" обрушилась кровля

Пожар на заводе Центролит в Рязани. 12 ноября 2018

Пожар на заводе Центролит в Рязани. 12 ноября 2018

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Кровля горящего здания на заводе "Центролит" в Рязани обрушилась на площади 300 квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.

Ранее сообщалось о возгорании на площади 2 тысячи квадратных метров в двухэтажном здании на территории завода "Центролит" на улице Южный промузел.

"Площадь обрушения кровли составила 300 квадратных метров", — сказал собеседник агентства.

По данным МЧС РФ, сложность пожара на заводе в Рязани увеличена до ранга №3. К тушению возгорания в настоящее время привлечены 44 человека и 16 единиц техники.