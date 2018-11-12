МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Телеканал "Рен ТВ" сообщил, что нашел человека, который приносил Вячеславу Цеповязу в колонию икру.

Им оказался 27-летний Александр Уланов из Амурской области. При этом мужчина не знает, откуда взялись фотографии Цеповяза с крабами и шашлыками.

Он рассказал, что другие деликатесы могли принести сотрудники колонии либо родственники, приехавшие на свидание к Цеповязу или к другим осужденным.

"Можно приносить крабов, все что угодно, там кушать, а все, что остается, можно уносить с собой в барак", — добавил Уланов.

Как отмечает телеканал, мужчина сам вышел на связь, узнав, что его ищут журналисты.

Вячеслав Цеповяз отбывает наказание в колонии в Амурской области. Ранее в Сети появились фотографии, на которых он в тюремной робе ест деликатесы: крабов, икру и шашлыки.

После проверки в колонии обнаружились грубые нарушения. Как сообщалось на сайте прокуратуры Амурской области, Цеповяз систематически нарушал правила учреждения, а со стороны сотрудников колонии ему предоставлялись привилегии.

Дело банды Цапка

Главаря Кущевской ОПГ Сергея Цапка и членов его банды осудили за убийство 12 человек осенью 2010 года. Это преступление считается одним из самых громких в современной истории России.

Самого Цапка приговорили к пожизненному заключению, он скончался от болезни в июле 2014 года в СИЗО, где ожидал рассмотрения жалобы на приговор.

Цеповяз получил 20 лет лишения свободы.