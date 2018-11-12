Врачи рассказали о состоянии девочки, избитой школьницами на Ставрополье

ПЯТИГОРСК, 12 ноя — РИА Новости. Состояние девочки, госпитализированной после избиения школьницами в Минеральных Водах на Ставрополье, удовлетворительное, сообщает пресс-служба губернатора региона.

Ранее в социальных сетях появилась видеозапись, на которой несколько подростков руками и ногами избивают школьницу. Одна из участниц конфликта прыгнула лежащей на земле пострадавшей на голову, затем девочку поставили на колени и заставили извиняться.

Полиция по данному факту начала проверку, губернатор взял ситуацию под личный контроль и направил в Минеральные Воды комиссию для проверки. Как ранее сообщили в администрации Минеральных Вод, девочка после избиения была госпитализирована в травматологическое отделение с ушибами.

"Состояние девочки удовлетворительное, ей оказывается вся необходимая медицинская помощь", — говорится в сообщении.

По данным властей, результаты проведённой проверки лягут в основу профилактической воспитательной работы в учебных учреждениях Ставрополья. "Будем разбираться не только по факту события, но и определим, какие дополнительные меры нужно принять, чтобы в дальнейшем минимизировать риски повторения подобного. Виновные в произошедшем, безусловно, понесут соответствующее наказание", — приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства региона Ирины Кувалдиной.