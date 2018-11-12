ВОРОНЕЖ, 12 ноя — РИА Новости. Суд в Иваново оштрафовал на 80 тысяч рублей бывшего директора школы, которая взяла на работу оказавшегося педофилом мужчину, в течение 3,5 лет совершившего более 60 преступлений в отношении учеников, сообщает в понедельник региональное управление СК РФ.
"Следствием и судом установлено, что в ноябре 2011 года, не проведя необходимых проверочных мероприятий… обвиняемая приняла решение о приеме лица, подвергавшегося уголовному преследованию за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, на работу, связанную с осуществлением педагогической деятельности", — говорится в сообщении.
По данным следствия, узнав о прошлом мужчины, директор не уволила его, в результате "были существенно нарушены права и законные интересы обучающихся данного образовательного учреждения".
"Приговором суда экс-директору образовательного учреждения назначено наказание в виде штрафа в размере 80 тысяч рублей. Кроме того, осужденная лишена права занимать руководящие должности в системе образования Российской Федерации на срок 2 года", — сообщает следствие.