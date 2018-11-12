Житель Москвы жестоко избил пенсионерку, кормившую кошек во дворе дома

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Следователи изучают видео покушения на пенсионерку в Москве, на котором 33-летний безработный житель столицы беспричинно накинулся на 78-летнюю женщину, кормившую кошек во дворе, сообщает СК.

По данным следствия, злоумышленник душил и избивал женщину, пока она не потеряла сознание. Потерпевшая сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии.

Старший помощник руководителя ГСУСК России по Москве Юлия Иванова в свою очередь сообщила, что злоумышленник задержан, ему предъявлено обвинение в покушении на убийство.

"По данным следствия, 11 ноября 2018 мужчина, находясь вблизи жилого дома по улице 7-я Лазенки в Москве, подошел к 78-летней пенсионерке и беспричинно начал душить ее. После бросил на землю и нанес множественные удары ногами в область головы. Когда потерпевшая потеряла сознание и перестала двигаться, злоумышленник скрылся", — сказала Иванова.

У пострадавшей открытая черепно-мозговая травма, перелом основания черепа, лицевого скелета, ушибленная раны головы и другие повреждения.

"В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу", — сказала Иванова.