НОВОСИБИРСК, 12 ноя — РИА Новости. Житель Новосибирска, отказавшийся рассчитаться за спиртное в магазине, попытался убить сотрудника Росгвардии спрятанным в трости клинком, сообщает в понедельник следственное управление СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело в отношении в отношении 42-летнего мужчины в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа", — говорится в сообщении.

По данным следствия, 9 ноября мужчина пришел в магазин "Ярче" в Центральном районе города Новосибирска и начал пить спиртной напиток, который взял с прилавка. При этом расплачиваться отказался.

"Продавец магазина вызвала сотрудников Росгвардии, однако 42-летний мужчина не подчинился законным требованиям сотрудников, открутил от костыля ручку, в которую был вмонтирован металлический клинок и нанес сотруднику удар в область груди", — говорится в сообщении.

В управлении отметили, что росгвардеец не пострадал, так как находился в бронежилете. Нападавшего задержали и заключили под стражу.

Санкция статьи 317 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двенадцати до двадцати лет, либо пожизненное лишение свободы, отметили в управлении. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.