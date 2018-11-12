В Нижегородской области мужчина убил ребенка, который мешал ему отдыхать

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 ноя — РИА Новости. Мужчина, обвиняемый в убийстве двухлетнего пасынка, заключен под стражу в Дзержинске, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.
"Родители заявили медикам, что ребенок страдал врожденным заболеванием, и именно это послужило причиной его смерти. Однако заключением проведенной судебно-медицинской экспертизы установлено, что мальчик скончался от черепно-мозговой травмы. Подозреваемый задержан, он признал свою вину и заключен под стражу. Расследование по уголовному делу продолжается", — отмечает СУСК.
Мужчина обвиняется по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство малолетнего", добавили в следственном управлении.