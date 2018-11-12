В Нижегородской области мужчина убил ребенка, который мешал ему отдыхать

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 ноя — РИА Новости. Мужчина, обвиняемый в убийстве двухлетнего пасынка, заключен под стражу в Дзержинске, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.

По версии следствия, 7 ноября в квартире дома по улице Октябрьская в городе Дзержинске 25-летний мужчина, придя домой после работы, ударил несколько раз головой об пол двухлетнего сына сожительницы, который якобы мешал ему отдыхать. Через несколько дней — 10 ноября — ребенок умер.

"Родители заявили медикам, что ребенок страдал врожденным заболеванием, и именно это послужило причиной его смерти. Однако заключением проведенной судебно-медицинской экспертизы установлено, что мальчик скончался от черепно-мозговой травмы. Подозреваемый задержан, он признал свою вину и заключен под стражу. Расследование по уголовному делу продолжается", — отмечает СУСК.

Мужчина обвиняется по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство малолетнего", добавили в следственном управлении.