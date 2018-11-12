В Новосибирской области перевернулся автобус

НОВОСИБИРСК, 12 ноя — РИА Новости. Рейсовый автобус, перевозивший 47 пассажиров, перевернулся в Коченевском районе Новосибирской области после столкновения с грузовой машиной, пострадали шесть человек, сообщил РИА Новости в понедельник представитель УГИБДД по региону.

"В 23.00 (19.00 мск) в воскресенье рейсовый автобус Mercedes на 1368-м километре автодороги Р-254 двигался в направлении Омска и при неустановленных обстоятельствах совершил столкновение с грузовым автомобилем Foton. От удара автобус опрокинулся в правый по ходу движения кювет", — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что в момент аварии в автобусе находились 47 пассажиров, за медицинской помощью обратились шесть человек, в том числе водитель автобуса. Среди пострадавших — одна женщина с переломом предплечья, остальные получили травмы от ушибов до сотрясения мозга.

"Все они находятся в удовлетворительном состоянии. Многие из них на данный момент уже отпущены на амбулаторное лечение", — сказал представитель управления ГИБДД.

Полицейские проводят проверку, в ходе которой устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.