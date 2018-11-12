В Новосибирской области перевернулся автобус

НОВОСИБИРСК, 12 ноя — РИА Новости. Рейсовый автобус, перевозивший 47 пассажиров, перевернулся в Коченевском районе Новосибирской области после столкновения с грузовой машиной, пострадали шесть человек, сообщил РИА Новости в понедельник представитель УГИБДД по региону.
Он отметил, что в момент аварии в автобусе находились 47 пассажиров, за медицинской помощью обратились шесть человек, в том числе водитель автобуса. Среди пострадавших — одна женщина с переломом предплечья, остальные получили травмы от ушибов до сотрясения мозга.
"Все они находятся в удовлетворительном состоянии. Многие из них на данный момент уже отпущены на амбулаторное лечение", — сказал представитель управления ГИБДД.
Полицейские проводят проверку, в ходе которой устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.