Житель Югры, сбивший лошадь, отсудил у конного клуба 665 тысяч рублей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 12 ноя — РИА Новости. Житель Ханты-Мансийского автономного округа отсудил у конно-спортивного клуба 665 тысяч рублей после того, как сбил лошадь, которая выбежала на дорогу и повредила его автомобиль, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского суда Нижневартовска.

Представитель конно-спортивного клуба во время слушаний подчеркивал, что еще до ДТП животное продали, но доказательств сделки представлено не было. Ветеринарный врач, выступая в суде как свидетель, сообщила о гибели лошади, добавили в пресс-службе.

Суд признал, что столкновение автомобиля с животным произошло из-за бесконтрольного выгула лошади, таким образом, в аварии есть вина конного клуба.

"Исковые требования истца удовлетворены, с региональной общественной организации ХМАО-Югры "Конно-спортивный клуб "Фаворит" в пользу истца… взыскано 665,4 тысячи рублей", — добавили в суде, пояснив, что решение может быть обжаловано.