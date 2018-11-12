МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Автор канала "Дневник хача" Амиран Сардаров попал в ДТП в Москве. Об этом сам блогер сообщил в Instagram.

По словам Сардарова, в его автомобиль "на полном ходу" врезалась девушка, которая во время вождения "отвлеклась на телефон".

Блогер добавил, что при столкновении "подпрыгнул в машине". По его словам, в результате ДТП никто не пострадал.

Известность Амирану Сардарову принес Youtube-канал "Дневник хача", созданный в июне 2015 года. Сейчас у блогера более трех миллионов подписчиков.