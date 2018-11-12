В Минеральных Водах госпитализировали девочку, избитую школьницами

ПЯТИГОРСК, 12 ноя — РИ Новости. Девочка, жестоко избитая школьницами в Минеральных Водах Ставропольского края, госпитализирована, личности напавших на нее установлены, сообщила РИА Новости начальник управления образования администрации Минераловодского городского округа Людмила Безруких.
"На сегодня могу сказать, что все в школе, кроме девочки, которая пострадала, она находится в больнице, в отделении травматологии, у нее ушибы мягких тканей", — сказала Безруких.
По ее словам, властям известно, кто участвовал в избиении. "Как только информация прошла, мы выяснили, что это учащиеся школ Минеральных вод и Пятигорска. Девочки из вполне благополучных семей", — отметила собеседница агентства.
Безруких добавила, что конфликт произошел из-за того, что "кто-то кому-то сказал что-то неприятное". По ее словам, сейчас перед властями стоит задача выяснить, с чьей стороны были недоработки. "Проверка началась, она межведомственная, в составе комиссии в том числе замминистра образования Ставрополья, член комиссии по делам несовершеннолетних. Наша задача выяснить, кто, где и как сейчас не сработал, кто где чего не увидел, дабы не повторилась ситуация", — отметила она.