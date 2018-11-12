Житель Якутии, избитый на "пьяной охоте", подстрелил жену вместо обидчика

ЯКУТСК, 12 ноя — РИА Новости. Суд рассмотрит уголовное дело в отношении жителя Верхневилюйского района Якутии, выстрелившего на охоте в свою супругу, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

По версии следствия, в августе обвиняемый, находясь ночью в охотничьем домике в Верхневилюйском районе, распивал спиртные напитки со своими знакомыми. В ходе застолья между мужчинами завязалась драка — двое напали на одного. Так как силы были неравны, избитый полез с ружьем на крышу, откуда в темноте на расстоянии пяти-шести метров выстрелил в свою жену, ошибочно приняв ее за обидчика. Указывается, что был причинен тяжкий вред здоровью женщины.

Прокуратура района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Селянин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия).

"После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу", — отметили в пресс-службе.