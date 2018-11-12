Житель Якутии, избитый на "пьяной охоте", подстрелил жену вместо обидчика

ЯКУТСК, 12 ноя — РИА Новости. Суд рассмотрит уголовное дело в отношении жителя Верхневилюйского района Якутии, выстрелившего на охоте в свою супругу, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
Прокуратура района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Селянин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия).
"После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу", — отметили в пресс-службе.