Причину экстренной посадки Boeing в Иркутске выяснят французские техники

ИРКУТСК, 12 ноя – РИА Новости. Причину задымления внутри самолета, экстренно севшего в воскресенье в Иркутске, будут выяснять техники, прилетевшие из Франции резервным бортом, заявил РИА Новости представитель пресс-службы аэропорта.
"На втором самолете прибыли французские техники, которые будут устанавливать причину задымления. Пока они к работе не приступали", — сообщил собеседник агентства.
Он отметил, что резервный борт, скорее всего, отправится в Шанхай ночью во вторник.
"У нас уже сейчас все готово для отправки, но командир экипажа еще не запрашивал о вылете. Поэтому время отправки рейса неизвестно", — добавил собеседник агентства.