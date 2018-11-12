Причину экстренной посадки Boeing в Иркутске выяснят французские техники

ИРКУТСК, 12 ноя – РИА Новости. Причину задымления внутри самолета, экстренно севшего в воскресенье в Иркутске, будут выяснять техники, прилетевшие из Франции резервным бортом, заявил РИА Новости представитель пресс-службы аэропорта.

Ранее сообщалось, что Boeing-777, выполнявший рейс Париж-Шанхай авиакомпании Air France, из-за задымления внутри самолета изменил маршрут и экстренно сел в аэропорту Иркутска. Никто не пострадал, 282 человека — пассажиры и члены экипажа — были размещены в гостинице под контролем пограничной службы. Ночью в понедельник в Иркутск прибыл резервный борт авиакомпании, который должен доставить пассажиров в пункт назначения.

"На втором самолете прибыли французские техники, которые будут устанавливать причину задымления. Пока они к работе не приступали", — сообщил собеседник агентства.

Он отметил, что резервный борт, скорее всего, отправится в Шанхай ночью во вторник.

"У нас уже сейчас все готово для отправки, но командир экипажа еще не запрашивал о вылете. Поэтому время отправки рейса неизвестно", — добавил собеседник агентства.